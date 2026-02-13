Otello di Giorgio Pasotti è tutto esaurito alla Leopolda di Follonica, dove il pubblico ha riempito il teatro in segno di entusiasmo per la rappresentazione. La produzione, che mette in scena l’interpretazione di Giacomo Giorgio, star di

FOLLONICA Tutto esaurito per l’ Otello di Giorgio Pasotti in scena a Follonica. La straordinaria attualità della tragedia shakespeariana interpretata da Giacomo Giorgio, stella di "Mare fuori", arriva questa sera al Teatro Fonderia Leopolda. Giorgio Pasotti alla direzione e attore protagonista nel ruolo di Jago, insieme a Giacomo Giorgio nei panni di Otello con Dacia Maraini autrice della drammaturgia, sono i tre nomi importanti del panorama culturale e artistico italiano che porteranno in scena "Otello", questa sera alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Uno spettacolo che ha registrato il tutto esaurito nel teatro comunale della Città del Golfo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otello, è boom. Tutto esaurito alla Leopolda

