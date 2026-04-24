La Giunta comunale di Benevento ha approvato l'intitolazione di un piazzale nel centro storico, lungo Corso Garibaldi, a Giacomo Matteotti. La decisione mira a ricordare lo statista, figura chiave nella storia della lotta per la democrazia. La scelta è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo nella commemorazione pubblica di Matteotti nel cuore della città.

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© Puntomagazine.it - Benevento, un piazzale del centro storico sarà intitolato a Giacomo Matteotti

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