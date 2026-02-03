Craxi | Mastella ' sabato a Benevento inaugurazione piazzale intitolato a Bettino'

Sabato mattina a Benevento si terrà l’inaugurazione di un nuovo piazzale dedicato a Bettino Craxi. Alla cerimonia parteciperanno il figlio Bobo, il segretario di Avanti Psi Vincenzo Maraio e altre autorità. L’evento si svolgerà alle 11, in un momento che ha suscitato diverse reazioni politiche e sociali.

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Sabato mattina alle ore 11, insieme al figlio Bobo e al segretario nazionale di Avanti Psi Vincenzo Maraio, inaugureremo piazzale Bettino Craxi". Lo dice il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Da ministro della Giustizia, per primo, gli resi omaggio ad Hammamet. Da Sindaco ritengo opportuno il tributo ad uno statista la cui lezione è pienamente attuale, anche nella lungimirante azione di autonoma e intelligente rivendicazione di autonomia, europeista e italiana, dagli alleati americani che coraggiosamente mise in pratica, nell'ottobre del 1985, a Sigonella", prosegue. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Craxi: Mastella, 'sabato a Benevento inaugurazione piazzale intitolato a Bettino' Approfondimenti su Craxi Bettino Benevento, sabato la cerimonia inaugurale di piazzale Bettino Craxi Sabato mattina a Benevento si tiene l’inaugurazione di piazzale Bettino Craxi. La lezione dimenticata di Bettino Craxi sullo sciopero generale L'articolo ripercorre la lezione dimenticata di Bettino Craxi sullo sciopero generale, analizzando il suo ruolo e il suo significato nel contesto delle lotte dei lavoratori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Craxi Bettino Craxi: Mastella, 'sabato a Benevento inaugurazione piazzale intitolato a Bettino'Roma, 3 feb (Adnkronos) - Sabato mattina alle ore 11, insieme al figlio Bobo e al segretario nazionale di Avanti Psi Vincenzo Maraio, inaugureremo piazzale Bettino Craxi. Lo dice il sindaco di ... iltempo.it Benevento: sabato l'inaugurazione di piazza Bettino CraxiAlla presenza di Bobo Craxi ed Enzo Maraio ... msn.com Oggi ho ricevuto la nomina a Presidente Regionale di Noi di Centro, un segnale di fiducia e di grande gratificazione da parte dell’onorevole Clemente Mastella, che ringrazio sinceramente per la stima e la considerazione dimostrata nei miei confronti. Intendo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.