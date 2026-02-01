Corsano tutto pronto per la festa patronale in onore di San Biagio

La comunità di Corsano si sta preparando per la festa patronale di San Biagio. Le strade del paese si riempiranno di bancarelle, musica e tanta gente che arriva per celebrare il santo protettore. La festa, ormai riconosciuta come patrimonio culturale della Puglia, torna a coinvolgere tutti dopo anni di stop. È un momento di tradizione e di voglia di stare insieme che i corsanesi aspettano con entusiasmo.

Appuntamento con le celebrazioni di recente riconosciute come patrimonio culturale immateriale della Puglia: da domani momenti religiosi, folkloristici e tanto intrattenimento CORSANO - La comunità di Corsano si prepara a festeggiare San Biagio, di recente festa riconosciuta patrimonio culturale immateriale della Puglia. Il riconoscimento è stato conferito dalla Regione Pu­glia – Dipartimento turismo, economia della cultura e va­lorizzazione del territorio, a seguito dell'istanza di candidatura pre­sentata dalla parrocchia "S.

