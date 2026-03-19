San Lorenzo si anima di nuovo con il ritorno delle attività artigianali in via Guelfa, che si trasforma in un polo dedicato alla produzione artigiana. La strada, chiusa al traffico, ospita botteghe e laboratori dove artigiani e creativi lavorano, portando vita e movimento in un quartiere storico di Firenze. La riapertura della via segna un nuovo capitolo per questa zona della città.

Firenze, 19 marzo 2026 - Il rumore degli attrezzi torna in via Guelfa. E non è solo una suggestione. Questa mattina, nel giorno di San Giuseppe, patrono degli artigiani, sono stati consegnati i locali del nuovo Polo artigiano di via Guelfa: otto spazi distribuiti ai civici 79r, 83r e 107–108r, che da oggi tornano a vivere come laboratori aperti. Non solo vetrine, ma luoghi di lavoro dove produzione, racconto del mestiere e vendita convivono. Il progetto prende avvio nell’autunno del 2025, quando CNA Firenze Metropolitana e Confartigianato Imprese Firenze si sono aggiudicate il bando della Città Metropolitana con l’obiettivo di riportare lavorazioni artigiane di qualità nel centro storico e contribuire alla rigenerazione dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Lorenzo in festa: via Guelfa rinasce come polo artigiano

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