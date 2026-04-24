Benevento Prime Service | l’attesa per la salvezza e il successo U16

La squadra di Benevento Prime Service ha pareggiato 32-32 contro Chieti in una partita valida per la corsa alla Serie A Silver. La gara si è svolta tra tensioni e scontri diretti, determinando un risultato che tiene entrambe le formazioni in corsa per la salvezza. Nel frattempo, il settore giovanile U16 ha ottenuto una vittoria importante, consolidando la posizione in classifica.

? Cosa sapere Benevento Prime Service pareggia 32-22 contro Chieti nella lotta per la Serie A Silver.. La salvezza sannita dipende ora dai risultati del Girgenti a Monteprandone questo sabato.. Il club di Benevento Prime Service deve ancora ottenere il punto decisivo per blindare la permanenza in Serie A Silver dopo il pareggio subito a Chieti, mentre l’Under 16 celebra il secondo posto nell’Area 7 con una vittoria nel derby locale. La squadra guidata da Lucio Mucci si trova in una posizione di attesa tattica. Dopo aver ottenuto due punti cruciali nella sfida contro il Girgenti, i sanniti hanno faticato in Abruzzo, dove i padroni di casa hanno prevalso per 32 a 22.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento Prime Service: l’attesa per la salvezza e il successo U16 Notizie correlate Leggi anche: Arrivano le prime segnalazioni: "Carburante esaurito nei distributori self service" Benevento-Cavese: il leader sfida la lotta salvezza al VigoritoIl Ciro Vigorito si prepara ad accogliere la sfida tra Benevento e Cavese sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:30, in un incontro che vede contrapposte...