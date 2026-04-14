Arrivano le prime segnalazioni | Carburante esaurito nei distributori self service
Negli ultimi giorni, diverse persone hanno segnalato che le colonnine di carburante self service risultano vuote, mentre quelle con servizio assistito continuano a funzionare. L’associazione dei consumatori Codici ha raccolto queste testimonianze senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del problema. Le segnalazioni arrivano da vari cittadini che chiedono chiarimenti sulla situazione e sulla disponibilità di carburante presso i distributori automatici.
Carburante esaurito nelle colonnine self service, ma non nel servito. E' quanto denuncia l'associazione consumatori Codici che, negli ultimi giorni, ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di diversi cittadini che chiedono chiarezza sulla vicenda. "Ci è stato segnalato – afferma Ivano Giacomelli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Non appena si parla di effetti collaterali del vaccino arrivano puntuale a insultarmi questi strani account. Qualcuno mi spiega cosa sono Grazie x.com