Arrivano le prime segnalazioni | Carburante esaurito nei distributori self service

Negli ultimi giorni, diverse persone hanno segnalato che le colonnine di carburante self service risultano vuote, mentre quelle con servizio assistito continuano a funzionare. L’associazione dei consumatori Codici ha raccolto queste testimonianze senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del problema. Le segnalazioni arrivano da vari cittadini che chiedono chiarimenti sulla situazione e sulla disponibilità di carburante presso i distributori automatici.