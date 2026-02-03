Benevento il Teatro Romano ospita la presentazione dei finalisti del Premio Strega
Mercoledì 3 giugno, al Teatro Romano di Benevento, si sono presentati i finalisti del Premio Strega. La cerimonia ha attirato un pubblico interessato, tra cui il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini e Rossella Del Prete, presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo. La città si prepara ora a seguire con attenzione questa fase finale del prestigioso riconoscimento letterario.
L’evento è organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo. Nato nel 1947, il Premio Strega compie quest’anno lo storico traguardo dell’80ª edizione, presentata questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta presso la sede romana della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.Il Premio Strega è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento, con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca. Comunicato Stampa Un’esperienza indimenticabile tra profumi, sapori e confronto con i maestri pasticcieri internazionali Tra. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
