Forza è Libertà | l’8 marzo al Teatro Romano di Benevento

Il 8 marzo 2026 alle ore 10, al Teatro Romano di Benevento, si svolgerà l’evento “Forza è Libertà”, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa è dedicata a celebrare questa ricorrenza e coinvolgerà il pubblico con varie attività e interventi. La manifestazione si terrà nella storica location del Teatro Romano, in centro città.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'iniziativa Forza è Libertà Benevento si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.30 presso il Teatro Romano di Benevento. Promossa dall'Associazione Rosa Samnium APS, la manifestazione nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione sanitaria femminile e di valorizzare il diritto alla salute come espressione concreta di libertà e autodeterminazione. Prevenzione, salute e partecipazione. L'evento, autorizzato dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania e inserito nelle celebrazioni ufficiali dell'8 marzo, sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza. Sono previsti interventi istituzionali, contributi scientifici in ambito sanitario, testimonianze di donne operate al seno ("Voci di Libertà") e momenti di condivisione culturale.