Benevento-Audace Cerignola | poco più di 1000 biglietti ancora disponibili

Il Benevento Calcio ha annunciato che sono ancora disponibili poco più di 1000 biglietti per la partita contro l'Audace Cerignola, in programma domenica 26 aprile alle 18:00. La vendita dei tagliandi sta proseguendo a ritmo sostenuto, secondo quanto comunicato dalla società. La gara si svolgerà allo stadio di Benevento e non sono ancora esauriti tutti i posti disponibili per i tifosi che vogliono assistere all'incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento Calcio comunica che procede a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara Benevento-Cerrignola, in programma domenica 26 aprile alle ore 18:00. A pochi giorni dal match, la disponibilità è ormai limitata: restano circa 400 tagliandi in Tribuna Superiore (di cui 100 in Tribuna Superiore Coperta e 300 in Tribuna Superiore Scoperta), 200 in Tribuna Inferiore, 400 nel settore Distinti e appena 50 in Curva Nord. Sarà una giornata speciale per tutto il popolo giallorosso: l’ultima gara di campionato rappresenterà l’occasione per celebrare insieme la vittoria del campionato e salutare una stagione straordinaria, guardando già ai prossimi impegni legati alla Supercoppa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Audace Cerignola: poco più di 1000 biglietti ancora disponibili Notizie correlate Benevento – Audace Cerignola, 100 biglietti per i cittadini di Sant’Agata: requisiti e modalitàTempo di lettura: < 1 minuto Il ’ ’ , in collaborazione con la società …, informa la cittadinanza che, nell’ambito del progetto promosso dalla... Esposito, il Benevento è in buone mani: il classe 2005 tra i pali anche con l’Audace CerignolaTempo di lettura: 2 minutiNon fosse stato per il generoso calcio di rigore concesso al Giugliano, l’esordio in C di Manuel Esposito con la maglia del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA AL VIA LA PREVENDITA; Audace Cerignola mina vagante dei playoff, garantisce Vitale: A Benevento per vincere; Benevento-Audace Cerignola, prevendita a gonfie vele: 8500 tra biglietti e abbonati, più altri mille tra gli omaggi per le varie iniziative siamo quasi a 10mila; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA, INFO ACCREDITI STAMPA. Pronostico Benevento vs Audace Cerignola – 26 Aprile 2026La sfida di Serie C tra Benevento e Audace Cerignola, in programma il 26 Aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Ciro Vigorito, promette intensità e letture ... news-sports.it PREVENDITA RECORD Benevento-Cerignola, prevendita record: attesi 10mila spettatoriAl momento sono circa 3200 i biglietti staccati, ai quali si aggiungono 5234 abbonati, per un totale che si avvicina alle 8500 presenze certe ... statoquotidiano.it Diretta #esclusiva in chiaro Serie C - stagione calcistica 2025/26 Benevento VS Audace Cerignola Domenica 26 aprile alle 18:00 su Teleregione Seguici su: canale 77 del DTT #Diretta #SerieC #BeneventoCerignola #Puglia #Teleregione - facebook.com facebook #SerieC gr.C Audace Cerignola-Altamura 1-1 Casarano-Crotone 1-2 Catania-Potenza 1-1 Cosenza-Trapani 1-0 Giugliano-Benevento 1-1 Latina-Casertana 2-0 Monopoli-Foggia 1-0 Salernitana-Picerno 2-1 Siracusa-Cavese 1-1 Sorrento-Atalanta U23 1- x.com