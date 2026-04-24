Benevento-Audace Cerignola | poco più di 1000 biglietti ancora disponibili

Da anteprima24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Benevento Calcio ha annunciato che sono ancora disponibili poco più di 1000 biglietti per la partita contro l'Audace Cerignola, in programma domenica 26 aprile alle 18:00. La vendita dei tagliandi sta proseguendo a ritmo sostenuto, secondo quanto comunicato dalla società. La gara si svolgerà allo stadio di Benevento e non sono ancora esauriti tutti i posti disponibili per i tifosi che vogliono assistere all'incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento Calcio comunica che procede a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara Benevento-Cerrignola, in programma domenica 26 aprile alle ore 18:00. A pochi giorni dal match, la disponibilità è ormai limitata: restano circa 400 tagliandi in Tribuna Superiore (di cui 100 in Tribuna Superiore Coperta e 300 in Tribuna Superiore Scoperta), 200 in Tribuna Inferiore, 400 nel settore Distinti e appena 50 in Curva Nord. Sarà una giornata speciale per tutto il popolo giallorosso: l’ultima gara di campionato rappresenterà l’occasione per celebrare insieme la vittoria del campionato e salutare una stagione straordinaria, guardando già ai prossimi impegni legati alla Supercoppa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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