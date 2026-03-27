Benevento – Audace Cerignola 100 biglietti per i cittadini di Sant’Agata | requisiti e modalità

A Sant’Agata sono stati messi a disposizione 100 biglietti gratuiti per la partita tra Audace Cerignola e un’altra squadra. La distribuzione avviene nell’ambito di un progetto promosso dalla società sportiva, in collaborazione con un'altra organizzazione, e prevede requisiti e modalità specifici per i cittadini interessati. La comunicazione riguarda la disponibilità dei biglietti e le procedure per accedervi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il ’ ’, in collaborazione con la società ., informa la cittadinanza che, nell’ambito del progetto promosso dalla società sportiva denominato “ -” sono disponibili. () per assistere alla gara casalinga del Benevento Calcio: Benevento – Audace Cerignola Domenica 26 aprile 2026 – ore 18:00 Stadio Ciro Vigorito Destinatari: ‘ °. L’istanza, debitamente sottoscritta da un valido documento di identità, deve essere acquisita al protocollo del Comune di Sant’Agata dei Goti,:, secondo una delle seguenti modalità: Consegnata al Protocollo Generale dell’Ente; Inviata via e-mail al seguente indirizzo: protocollo.comune.santagatadegoti@pec. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento – Audace Cerignola, 100 biglietti per i cittadini di Sant’Agata: requisiti e modalità Articoli correlati Festa di Sant'Agata 2026: 100 operatori Gema impegnati in turni straordinari dal 3 al 6 febbraioNella giornata di oggi, lunedì 2 - fanno sapere dalla Direzione Ecologia - verranno rimossi i cestini lungo il percorso previsto del fercolo, come... Cittadini di Niscemi celebrano Sant’Agata con candelore, Renna avvisa sulle feste di fine annoMercoledì 4 febbraio 2026, nel cuore della notte di Niscemi, il silenzio della piazza era interrotto soltanto dal rumore delle fiamme che si... Contenuti utili per approfondire Audace Cerignola Temi più discussi: Scheda giocatore Coderoni Mattia; Benevento, la sconfitta arriva dopo 4 mesi. Si chiude una serie di 17 risultati utili; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 34; Serie C, 33ª giornata: il turno si chiude col botto. Benevento ko ma il Catania non ne approfitta. DIRETTA/ Audace Cerignola Benevento (risultato finale 0-4): la chiude Mignani! (Serie C, 19 dicembre 2025)Osserviamo più da vicino la diretta di Audace Cerignola Benevento, il nostro obiettivo è capire attraverso i numeri chi tra queste due realtà avrà i numeri (e le statistiche) per portare punti nel ... ilsussidiario.net Audace Cerignola-Benevento 0-4: gol e highlightsPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it CROTONE – AUDACE CERIGNOLA, INFO SETTORE OSPITI Per la gara Crotone-Audace Cerignola, in programma domenica 29 marzo alle ore 14.30, si comunica che è stata disposta la vendita dei tagliandi per i nati e residenti nella Provincia di Fog - facebook.com facebook