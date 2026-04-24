Benessere e sicurezza | la connessione virtuosa

Negli ultimi anni, il rapporto tra benessere sul lavoro e sicurezza è cambiato notevolmente nel panorama aziendale italiano. Le analisi condotte dall’Istat e dal progetto BES mostrano come queste tematiche siano diventate elementi chiave, passando da obblighi legali a strumenti strategici per migliorare la competitività delle imprese. Questa evoluzione riflette un’attenzione crescente verso modelli di gestione più sostenibili e orientati al benessere dei lavoratori.

Il legame tra benessere organizzativo e sicurezza sul lavoro sta cambiando radicalmente il paradigma aziendale italiano, evolvendo da semplice adempimento normativo a strategia competitiva fondamentale, come evidenziato dalle analisi Istat e dal progetto BES (Benessere Equo e Sostenibile). I dati indicano che le imprese che integrano sicurezza e benessere migliorano le performance, riducono i rischi psicosociali e aumentano la produttività. Tra i punti chiave del cambiamento, secondo l'Istat, vi è quello sulla Sostenibilità integrata: secondo gli ultimi dati, circa il 69% delle imprese italiane ha introdotto misure per il miglioramento del benessere lavorativo, mentre il 66,6% si è attivato per la sicurezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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