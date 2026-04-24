La festa vip a New York Benessere formazione e sicurezza La serata della Barone Foundation

Da sport.quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di gala che va oltre il gioco e diventa impegno concreto. Il 17 aprile, al Gargiulos Restaurant di New York, la "Casino Night" della Joe Barone Foundation ha riunito oltre 420 ospiti, trasformando un evento mondano in un momento di forte solidarietà tra sport e responsabilità civile. Un segnale chiaro: l’eredità di Joe Barone continua a vivere. La fondazione, impegnata a promuovere salute, sicurezza e benessere dei giovani atleti attraverso dispositivi salvavita e formazione, ha rafforzato la propria missione. Presenti all’evento la moglie dell’ex dg viola Camilla e i figli Gabriella, Pietro, Giuseppe e Salvatore, insieme ai principali sponsor dell’area di New York e sostenitori internazionali come Mokavit.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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