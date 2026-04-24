Una serata di gala che va oltre il gioco e diventa impegno concreto. Il 17 aprile, al Gargiulos Restaurant di New York, la "Casino Night" della Joe Barone Foundation ha riunito oltre 420 ospiti, trasformando un evento mondano in un momento di forte solidarietà tra sport e responsabilità civile. Un segnale chiaro: l’eredità di Joe Barone continua a vivere. La fondazione, impegnata a promuovere salute, sicurezza e benessere dei giovani atleti attraverso dispositivi salvavita e formazione, ha rafforzato la propria missione. Presenti all’evento la moglie dell’ex dg viola Camilla e i figli Gabriella, Pietro, Giuseppe e Salvatore, insieme ai principali sponsor dell’area di New York e sostenitori internazionali come Mokavit.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La festa vip a New York. Benessere, formazione e sicurezza. La serata della Barone Foundation

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