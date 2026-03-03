Diciassettenne violentato mentre tornava a casa in tramvia

Una giovane di diciassette anni è stata violentata mentre tornava a casa in tramvia. La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni su ordine della procura, accusandolo di aver commesso violenza sessuale su un minore. L’episodio si sarebbe verificato nella notte di San Valentino e le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l'accusa di violenza sessuale su minore. L'episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dal Corriere Fiorentino, sarebbe accaduto nella notte di San Valentino. Il diciassettenne, reduce da una serata trascorsa con.