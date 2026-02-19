Morto dissanguato nella sua auto | l' addio a Bruno Ferrari lascia moglie e due figli

Bruno Ferrari, 79 anni di Ome, è stato trovato morto nel suo veicolo dopo un grave incidente. La polizia ha accertato che l’uomo si è dissanguato, probabilmente a causa delle ferite riportate. Ferrari stava tornando a casa quando è avvenuto il fatto, avvolto da un forte sospetto di incidente violento. La scena del ritrovamento ha lasciato alcune tracce evidenti di una collisione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno portato al tragico episodio. La sua famiglia si prepara a salutare un uomo stimato nel paese.

È deceduto nell’abitacolo della sua auto mentre cercava di chiedere aiuto. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 20 febbraio Vittima di un incidente atroce, Bruno Ferrari, 79 anni di Ome, è stato trovato senza vita sul sedile della sua macchina. A rinvenire il corpo sono stati i familiari: non vedendolo rientrare dal capanno che aveva nei boschi di località Pianello, nel tardo pomeriggio di martedì sono usciti a cercarlo. La scena era drammatica: il 79enne era accasciato sul volante, privo di sensi, con una profonda ferita alla gamba sinistra. Inutili i soccorsi: la recisione dell’arteria femorale non gli ha lasciato scampo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia, si ferisce con la motosega nel bosco: il 79enne Bruno Ferrari muore dissanguatoBruno Ferrari, 79 anni di Ome, è morto dopo essersi accidentalmente ferito con una motosega mentre tagliava legna in un bosco vicino alla sua casa.

