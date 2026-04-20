Romina Power sarà ospite del programma televisivo Belve, secondo quanto riportato da Vanity Fair. Le trattative per realizzare l'intervista sono ancora in corso, con la conduttrice che ha convinto l'artista a partecipare. La presenza di Power nel programma si sta definendo in queste ore, mentre le parti interessate stanno finalizzando i dettagli. La puntata con l'intervista è attesa nei prossimi giorni.

Romina Power sarà ospite a Belve, Vanity Fair rivela che ci sono le ultime trattative in corso per realizzare l'intervista Vanity Fairrivela cheRomina Power dopo anni di corteggiamento ha detto ‘sì’ a Francesca Fagnanied è pronta ad andare a Belve e a farsi intervistare dalla più belve di tutte. Un’edizione scoppiettante quella di quest’anno con personalità interessanti che non hanno paura di sedersi davantiFrancesca Fagnaniche mette alla prova gli invitati con domande molto particolari e dirette. La cantante non è mai stata aBelvee sarebbe per lei una grande opportunità per parlare in maniera differente sia del suo ex Al Bano sia della sua lunga carriera fatta da alti e bassi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Romina Power a Belve? La Fagnani l’ha convinta

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Il modo in cui Romina Power e Al Bano si guardano... Parole semplici eppure capaci di raccontare tutto: “` …” “` , `.” E per voi… qual è la fr facebook