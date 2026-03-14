Dopo settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo, torna l’appuntamento con Sanremo Top, che si appresta a trasmettere l’ultima puntata. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci fa ritorno sul palco insieme ai Big e agli ospiti annunciati per questa fase finale. La trasmissione si prepara a chiudere la sua stagione, anticipando l’evento conclusivo con una programmazione dedicata.

Il Festival è finito da settimane, ma l’eco delle canzoni di Sanremo continua a farsi sentire. E così anche Sanremo Top si prepara al suo ultimo giro di giostra. Sabato 14 marzo in prima serata su Rai 1, lo spin off dedicato alla kermesse chiude con la seconda e ultima puntata, ancora una volta guidata da Carlo Conti. L’obiettivo? Riportare sotto i riflettori i protagonisti dell’edizione 2026 tra esibizioni live, classifiche aggiornate e qualche retroscena frizzantino. Il più atteso di questa sera è sicuramente Sal Da Vinci, ma chi saranno gli altri Big a esibirsi? Sanremo Top, le anticipazioni di stasera 14 marzo. Nel gran finale di Sanremo Top la musica torna ancora una volta protagonista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Sanremo Top, torna Sal Da Vinci: i Big e gli ospiti dell’ultima puntata

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