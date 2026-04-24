Il brano ‘Bella ciao’ è diventato uno dei simboli più riconoscibili della Resistenza italiana, noto in tutto il mondo. Originariamente un canto popolare, nel corso degli anni è stato adottato come inno di libertà e opposizione. Recentemente, il Festival di Spoleto ha dedicato attenzione alla storia del brano, contribuendo a rafforzare il suo legame con la memoria storica e la cultura italiana.

Roma, 25 aprile 2026 – ‘Bella ciao’ è oggi uno dei canti più conosciuti al mondo, associato alla Resistenza italiana e alla lotta contro il nazifascismo. Eppure, le sue origini sono più complesse e meno lineari di quanto si pensi. Non esiste una data precisa di nascita, né un unico autore. Il brano affonda le sue radici nella tradizione orale popolare, in un patrimonio di melodie e testi che si sono trasformati nel tempo, passando di voce in voce. Da dove nasce ‘Bella ciao’?. Per lungo tempo una delle ipotesi più accreditate ha collegato ‘Bella ciao’ ai canti delle mondine, le lavoratrici stagionali delle risaie della Pianura Padana tra fine Ottocento e inizio Novecento: il testo raccontava le dure condizioni di lavoro nei campi, tra fatica, sfruttamento e desiderio di riscatto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Bella ciao’, da canto popolare a inno della Resistenza: cosa c’entra il Festival di Spoleto con il successo del brano

Notizie correlate

"Bella Ciao", oltre il mito: il novarese Cesare Bermani svela la vera storia del canto di libertàNon è solo un inno partigiano, né soltanto il leitmotiv di una fortunata serie Netflix.

Il decreto Sicurezza è legge. Alla Camera si cantano ‘Bella Ciao’ e l’inno di Mameli tra proteste e foto ricordo (della Lega)Roma, 24 aprile 2026 – Decreto Sicurezza contro 25 Aprile, inno di Mameli contro ‘Bella Ciao’.

Contenuti di approfondimento

‘Bella ciao’, da canto popolare a inno della Resistenza: cosa c’entra il Festival di Spoleto con il successo del branoNonostante sia associata alla Resistenza italiana e alla lotta contro il nazifascismo, la canzone è molto antica, secondo i più riconducibile alla tradizione delle mondine tra fine Ottocento e primi N ... quotidiano.net

Bella ciao: origine e significato dell’inno universale alla libertàScopri origine, storia e significato di Bella ciao, il celebre canto partigiano, oggi simbolo globale di protesta e resistenza. libreriamo.it