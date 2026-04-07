Bella Ciao oltre il mito | il novarese Cesare Bermani svela la vera storia del canto di libertà

Non è solo un inno partigiano, né soltanto il leitmotiv di una fortunata serie Netflix. Bella ciao è un organismo vivo, un simbolo universale che oggi unisce le donne iraniane, i ragazzi dei Fridays for Future e i manifestanti di Hong Kong. Ma qual è la sua vera origine? A fare chiarezza, lontano dalle fake news e dai revisionismi, è un massimo esperto di cultura orale, Cesare Bermani. L'appuntamento con la grande storia è per venerdì 10 aprile, alle ore 18, presso la Fondazione Marazza di Borgomanero. Lo storico novarese presenterà la nuova edizione aggiornata al 2026 del suo saggio “Bella ciao. Storia e fortuna di una canzone: dalla resistenza italiana all’universalità delle resistenze”, edito dalla casa editrice novarese Interlinea. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Napoli, magistrati festeggiano il No al referendum: nella sede Anm il canto di “Bella ciao”La vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia prende forma anche a Napoli, dove magistrati e pubblici ministeri si sono ritrovati...

Alessandro Baricco incanta il Bif&st: il premio, il mito di Mozart e la vera storia di AmadeusIeri mattina, lo scrittore Alessandro Baricco è stato protagonista di una conversazione col pubblico sull’incontro tra musica e cinema, e nel corso...

Temi più discussi: Salvini contro Gratteri: Cantava 'Bella ciao' ma accusava i Sì di essere mafiosi; Scontro sul 25 aprile: Bella ciao contro l'inno e due eventi distinti; Cina, studenti italiani a Chongqing con un programma di scambio culturale; Il video del consigliere vannacciano in auto con l'inno fascista. Rufilli (Pd): Fuori dal tempo.

BELLA CIAO: IL MITO POSTUMO E LA VERITÀ DELLE TRINCEE PARTIGIANEÈ il tormentone di ogni 25 aprile, l’inno dei festival del cinema e, inspiegabilmente, il remix preferito nelle discoteche europee. Ma se facessimo un salto temporale tra le montagne del cuneese o del ... opinione.it

Musica partigiana: tre canti per il 25 aprile (oltre a Bella Ciao) da intonare con il cuoreNon solo Bella Ciao. Il patrimonio delle musiche partigiane è ricco di canzoni scritte nei turni di guardia, per ricordare chi ha pagato con la propria vita il prezzo della libertà Chi canta con ... bergamonews.it

Cosa rappresenta per lei "Bella Ciao" - Per me è soprattutto una canzone antifascista. Il fascismo non è un fenomeno collocato in un periodo storico definito. Come affermava il suo fondatore Mussolini: "il fascismo non l'ho creato io, l'ho tirato fuori dell'inconsc - facebook.com facebook

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