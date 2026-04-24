Nella giornata del 24 aprile 2026, a Cesena, sono stati aperti due aggiornamenti investigativi riguardanti una famiglia coinvolta in un caso di abbandono di un neonato. Le autorità hanno iscritto nel registro degli indagati sia i nonni che i genitori del bambino, di età di circa 31 anni, contestando loro il tentato infanticidio e il concorso in tale reato. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Cesena, 24 aprile 2026 – Marito e moglie indagati per concorso in tentato infanticidio assieme alla figlia di 31 anni. La verità inizierà a prendere forma il 29 aprile, in tribunale a Forlì, durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero Susanna Leonarduzzi. Esattamente sei mesi dopo la terribile notte in cui la piccola creatura ha dovuto combattere contro il freddo per restare in vita, si proverà a far luce sulla vicenda. Il neonato abbandonato. A Cesena, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre una donna di 31 anni ha partorito un bimbo in casa e poi lo ha abbandonato in strada, a Calisese. La donna, con fragilità cognitive, ha dato la luce al piccolo nella sua abitazione e subito dopo, lo avrebbe abbandonato accanto a un cassonetto dei rifiuti avvolto in una coperta di lana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bebè lasciato nel cassonetto, anche i nonni indagati per tentato infanticidio

Neonato abbandonato nel cassonetto, le parole della madre - Vita in diretta 05/11/2025

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