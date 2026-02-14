Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi. La vittima è stata prima picchiata e poi gettata in un cassonetto, un episodio che ha fatto scalpore sui social network. La vicenda si è verificata in una zona residenziale del paese, dove alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno subito allertato le forze dell'ordine.

AGI - Buttato in un cassonetto e picchiato da alcuni coetanei: il fatto è avvenuto a Silvi ai danni di un 17enne disabile ed è poi rimbalzato sui social. L'inchiesta avviata dalla Procura minorile dell'Aquila vede due indagati e l'audizione delle prime persone informate sul grave episodio. Il fatto è avvenuto dieci giorni fa nella piazza del piccolo comune costiero. Secondo quanto riferito dal padre, il ragazzo, che frequenta un istituto scolastico superiore, sarebbe stato oggetto di bullismo da settimane dal gruppo di coetanei pronti a insultarlo e spintonarlo. Il genitore, nel denunciare l'accaduto, ha spiegato di aver acquistato da poco un telefono cellulare al figlio per favorirne l'autonomia e permettergli di vivere momenti di socialità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Disabile picchiato e gettato in un cassonetto, indagati 2 minorenni

Un genitore di Silvi ha pubblicato un video sui social per raccontare un grave episodio di bullismo contro suo figlio disabile di 17 anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Silvi, 17enne disabile picchiato e gettato nel cassonetto. Il padre: È bullismo che devasta. Lo sfogo verso chi è rimasto indifferente; Silvi, 17enne disabile picchiato e gettato nel cassonetto. Il padre: È bullismo che davasta. Lo sfogo verso chi è rimasto indifferente; Teramo, colpo in gioielleria: la coppia alla Bonnie e Clyde sparisce con un prezioso; Auto finisce fuori strada a Colleparco, il mezzo trovato senza conducente - Video.

Italia | 17enne disabile picchiato e gettato nel cassonetto facebook

Italia | 17enne disabile picchiato e gettato nel cassonetto x.com