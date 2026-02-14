Indagati 2 minorenni per il disabile aggredito e gettato nel cassonetto dei rifiuti a Silvi

Due minorenni sono stati indagati dalla Procura minorile dell'Aquila dopo che un ragazzo disabile di 17 anni è stato spinto dentro un cassonetto dei rifiuti a Silvi e picchiato da altri adolescenti, secondo quanto riporta l'Agi. La vicenda è avvenuta la scorsa settimana, quando il giovane è stato trovato in condizioni di shock e con diverse ferite, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Sono due minorenni gli indagati nell'inchiesta della Procura minorile dell'Aquila per il ragazzo di 17 anni disabile di Silvi buttato in un cassonetto dei rifiuti e malmenato da alcuni coetanei, come riporta l'Agi.Prevista anche l'audizione delle prime persone informate sul grave episodio. Il fatto è avvenuto dieci giorni fa nella piazza del piccolo comune costiero. In base a quanto riferito dal padre, il ragazzo, che frequenta un istituto scolastico superiore, sarebbe stato oggetto di bullismo da settimane dal gruppo di coetanei pronti a insultarlo e spintonarlo. Il genitore, nel denunciare l'accaduto, ha spiegato di aver acquistato da poco un telefono cellulare al figlio per favorirne l'autonomia e permettergli di vivere momenti di socialità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi.

A Teramo, un ragazzo di 17 anni disabile è stato brutalmente aggredito e poi gettato in un cassonetto dei rifiuti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rissa fra antifascisti e Blocco studentesco: denunciati in 13, fra loro due minorenni; Calciatore accoltellato a Napoli, un 17enne tenta di dare fuoco alla casa della famiglia di uno degli indagati; Drogavano, facevano prostituire le ragazzine e le filmavano, poi vendevano i video: 5 arresti; Manduria, uomo muore dopo un pestaggio in centro: tre giovani indagati.

Indagati 2 minorenni per il disabile aggredito e gettato nel cassonetto dei rifiuti a SilviVittima della violenza è un ragazzo di 17 anni, l'inchiesta è stata avviata dalla Procura minorile dell'Aquila ... ilpescara.it

Disabile picchiato e gettato in un cassonetto, indagati 2 minorenniAGI - Buttato in un cassonetto e picchiato da alcuni coetanei: il fatto è avvenuto a Silvi ai danni di un 17enne disabile ed è poi rimbalzato sui social. L'inchiesta avviata dalla Procura minorile del ... msn.com

Un 17enne vulnerabile gettato in un cassonetto, indagati due minorenni. Accertamenti della procura minorile dell'Aquila sull'accaduto #ANSA facebook