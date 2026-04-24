Beautiful anticipazioni settimanali dal 25 aprile al 1° maggio 2026
Nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio 2026, le puntate di Beautiful continueranno a essere trasmesse quotidianamente su Canale 5. La serie tv americana presenta una programmazione ininterrotta, con episodi che si susseguono durante il daytime. La trama si svilupperà con nuovi sviluppi tra i personaggi principali, portando a diversi colpi di scena che terranno incollati gli spettatori. Nessuna informazione sui contenuti specifici degli episodi è stata ancora diffusa.
Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo una decisione di Finn, che non solo si dice pronto a impedire che Sheila frequenti la sua famiglia, ma invita Liam a fare altrettanto. Anticipazioni italiane Beautiful: Finn estromette Sheila e Liam dal suo matrimonio. Steffy ringrazia Finn per la bellissima serata passata insieme, evidenziando la complicità ritrovata e il suo ruolo nel convincere Baker a trattenere Sheila per interrogarla.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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