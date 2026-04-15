Nella settimana dal 18 al 24 aprile 2026, la soap opera Beautiful presenta sviluppi che coinvolgono la morte di Hollis, avvenuta nello stesso modo di Tom Starr. Tutti i personaggi principali puntano il dito contro Sheila, sospettandola di essere responsabile degli eventi. La programmazione quotidiana su Canale 5 garantirà ai fan una serie di colpi di scena nell'appuntamento pomeridiano, mantenendo alta l'attenzione sulla trama.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 18 al 24 aprile? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo Anticipazioni italiane Beautiful: Steffy incoraggia Hope. Hope parla con Steffy della decisione di accettare il fidanzamento di Thomas e Paris. Anche se non ne è felice, spiega di aver scelto di farsi da parte per il bene del ragazzo e soprattutto di Douglas.Tuttavia, l’idea che Thomas intenda partire per l’Europa con Paris e il bambino la rattrista molto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026: Hollis muore proprio come Tom Starr, tutti accusano Sheila

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Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2026: Hollis e Deacon sconvolti per la morte di TomNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, su Canale 5.

Temi più discussi: Beautiful, le anticipazioni dal 5 al 11 aprile 2026: una morte improvvisa devasta la famiglia Forrester; Beautiful, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 aprile 2026: Tom Starr muore e la guerra tra Hope e Steffy esplode; Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la morte di Tom sconvolge Poppy.

Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 aprile 2026: Tom Starr muore e la guerra tra Hope e Steffy esplodeAnticipazioni Beautiful 6-11 aprile 2026: Tom Starr muore per overdose durante un concerto, ma è omicidio. Hope e Steffy ai ferri corti. Nozze a casa di Eric. lifestyleblog.it

Beautiful anticipazioni: è stata Poppy a uccidere Tom Starr? Tutte le ipotesiEcco le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano chi sono i possibili assassini di Tom Starr: chi ha provocato la sua overdose; è stata davvero Poppy? ultimenotizieflash.com

«Non mi sembra giusto frugare tra le cose di qualcuno che non c’è più. » Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, dopo la scomparsa di Tom Starr, un’altra tragedia colpirà Il Giardino. In pochissimo tempo, il ristorante di Deacon Sharpe diventerà ancora un - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #JudasPriest 11 aprile 1980 – Esce “British Steel” Reduci dal grandissimo successo del live Unleashed in the East e di Killing Machine, i Judas Priest pubblicano il loro sesto album in studio, prodotto da Tom Allo x.com