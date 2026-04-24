Nel mondo del beach volley, è stato annunciato il convocamento di Denina nella squadra under 20. Mentre le competizioni si svolgono e l’attenzione si concentra sui risultati, si continua a seguire con interesse anche la preparazione delle giovani promesse. La convocazione rappresenta un passo importante per l’atleta, che si prepara a confrontarsi con nuove sfide in ambito nazionale. Le partite si susseguono senza sosta, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Mentre ai piani alti di viale dello Sport é ancora vivissima l’attenzione sul campo di gara ma anche e soprattutto sulla definizione dell’allenatore e dello schiacciatore che mancano alla rosa della Valsa Group 20262027, c’è anche un pezzo di Modena nella nazionale giovanile di beach volley che, agli ordini di una leggenda come Paolo Nicolai, farà un primo collegiale a Milano. La Federazione Italiana Pallavolo infatti ha convocato sei atleti per un collegiale della Nazionale Under 20 maschile. I giocatori convocati lavoreranno il 27 aprile al Centro Federale Pavesi di Milano per capire anche come comporre le coppie. Tra gli atleti convocati:...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Beach Volley. Denina convocato dalla Under 20

Notizie correlate

Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale franceseI “finti nudi” firmati Grok e diffusi sul social X potrebbero costare cari a Elon Musk.

Beach Volley. Fano ok nel SilverE’ ufficialmente partito ai Bagni Cafè Arzilla il conto alla rovescia per la nuova stagione sportiva con la triade ormai consolidata composta da Asd...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Beach Volley. Denina convocato dalla Under 20; Nazionale U20 Beach Volley, le convocazioni di Nicolai per il collegiale a Milano.

Beach Volley. Denina convocato dalla Under 20Mentre ai piani alti di viale dello Sport é ancora vivissima l’attenzione sul campo di gara ma anche e soprattutto sulla definizione dell’allenatore e dello schiacciatore che mancano alla rosa della V ... ilrestodelcarlino.it