Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale francese

Elon Musk sarà ascoltato il 20 aprile dalla procura di Parigi. La sede di X, il social di cui è proprietario, è stata perquisita nelle ultime ore. L’indagine riguarda alcuni contenuti diffusi sul social, i cosiddetti “finti nudi” firmati Grok. Se le accuse saranno confermate, Musk potrebbe finire sotto inchiesta, ma al momento si tratta di un’udienza senza obbligo di fermo.

I “finti nudi” firmati Grok e diffusi sul social X potrebbero costare cari a Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo è stato convocato dalla procura di Parigi il prossimo 20 aprile per “audizioni libere”, cioè senza stato di fermo, nell’ambito di un’indagine sulla piattaforma social. Insieme al fondatore di Tesla gli inquirenti hanno convocato anche Linda Yaccarino, l’ex amministratrice delegata della piattaforma X. Oggi nella capitale francese sono state effettuate perquisizioni nella sede locale di X, al centro di un’indagine avviata all’inizio dello scorso anno sugli algoritmi del social, definiti “distorti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale francese Approfondimenti su Elon Musk Francia alla guerra con X: perquisita la sede di Parigi, Elon Musk sarà sentito dalla procura. Nel mirino anche i deepfake pedopornografici La procura di Parigi ha perquisito questa mattina la sede francese di X, coinvolgendo anche Europol. Musk indagato a Parigi per presunto caso X France: i magistrati accedono alla richiesta della procura francese. Elon Musk è stato convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Elon Musk Argomenti discussi: La Germania vuole il suo Starlink militare (ma senza Elon Musk tra i piedi); Trump, Bill Gates, Musk e l'ex principe Andrea: chi c'è nei milioni di Epstein Files diffusi negli Usa. Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale francesePerquisita la sede di X a Parigi. Musk sarà ascoltato il 20 aprile per i deepfake sessualmente espliciti generati dall'IA Grok ... ilfattoquotidiano.it Elon Musk convocato dalla procura Parigi il 20 aprile, perquisiti gli uffici di X FranceLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk convocato dalla procura Parigi il 20 aprile, perquisiti gli uffici di X France ... tg24.sky.it Perquisiti i locali parigini della piattaforma di Elon Musk. Il magnate americano e l’ex direttrice generale Linda Yaccarino convocati dalla procura: dovranno rispondere della diffusione di immagini illegali generate con l’Ai e contenuti negazionisti, ma anche - facebook.com facebook Nasce la società privata più ricca del mondo. È di Elon Musk x.com

