Beach Volley Fano ok nel Silver

Il torneo di beach volley a Fano ha registrato una partecipazione record, con 24 coppie in campo, a causa dell’interesse crescente attorno alla stagione 2026. La competizione si è svolta ai Bagni Cafè Arzilla, dove le coppie si sono sfidate in un torneo 2x2 misto, conclusosi con la vittoria di Margherita Pergoleni e Niki Antonucci. La finale ha visto un match combattuto, con i vincitori che hanno dominato il confronto. La giornata ha confermato il fermento nel circuito locale.

E' ufficialmente partito ai Bagni Cafè Arzilla il conto alla rovescia per la nuova stagione sportiva con la triade ormai consolidata composta da Asd Sportland, Beach Volley Addiction e Nuova Beachouse che ha ufficializzato il calendario dei tornei 2026 e lo ha fatto, neanche a dirlo, durante un torneo 2x2 misto andato in scena domenica alla Nuova Beachouse: 24 le coppie in campo e vittoria andata ai sirolesi Margherita Pergoleni e Niki Antonucci, autori di un percorso senza sbavature culminato in finale con la vittoria netta su Matteo Mazza e Alessia Pluchino, coppia di Cesenatico habituè dei tornei fanesi.