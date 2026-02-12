La Banca centrale europea fa marcia indietro sulla lotta al contante e punta tutto sull’euro digitale. Dopo anni di campagne contro i soldi in contanti, ora la Lagarde si rende conto che questa strategia ha rafforzato il ruolo dei grossi player americani nel mercato europeo. Per non rischiare di perdere terreno, la Bce accelera sui piani per l’euro digitale, cercando di proteggere la sovranità monetaria dell’Europa.

Dopo aver demonizzato la cartamoneta, la Lagarde scopre che ha consegnato i portafogli europei ai grossi player Usa. Ora vuole riprendere potere. Imponendo pure un conto di risparmio pensionistico obbligatorio. Nell’ottobre 2020 la Banca centrale europea ha annunciato con solennità l’avvio del progetto di euro digitale. Doveva essere la risposta moderna a un mondo che cambia, lo scudo digitale europeo contro le nuove dipendenze tecnologiche. A distanza di anni, però, la domanda resta sospesa: stiamo davvero riparando qualcosa che non funziona o stiamo inseguendo un problema creato dalle stesse politiche della Bce?. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bce sgonfiata dalla lotta al contante. Per stare a galla spinge l’euro digitale

L’Euro digitale sta facendo parlare di sé come il denaro del futuro.

Sabato prossimo, Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, sarà ospite ad Atreju per discutere dell’euro digitale.