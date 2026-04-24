Bcc Banca di Udine ha annunciato un utile di circa 10 milioni di euro per l'esercizio 2025. La banca sta lavorando a un piano di fusione con l’obiettivo di ampliare le attività tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sul settore bancario locale, con le strategie di consolidamento che attirano l’interesse degli analisti.

? Cosa sapere Bcc Banca di Udine chiude l'esercizio 2025 con un utile di 10,06 milioni di euro.. Il piano di fusione punta a estendere l'operatività tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.. L’assemblea dei soci della Bcc Banca di Udine ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, confermando un percorso di crescita costante e una solidità finanziaria che raggiunge i massimi livelli per l’istituto. I dati emersi durante l’incontro evidenziano come la banca abbia saputo navigare in un periodo economico non privo di complessità, mantenendo un equilibrio tra redditività e gestione del rischio. Il risultato netto prima delle imposte si è fissato a 10,06 milioni di euro, accompagnato da un incremento della raccolta complessiva che ha toccato quota 969,11 milioni, segnando un aumento dell’8% rispetto al periodo precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bcc Banca di Udine: utile a 10 milioni e piano per la fusione

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