bcc una banca in salute utile di quasi 62 milioni

La banca Bcc ha registrato un utile di quasi 62 milioni di euro, risultato che evidenzia una gestione solida. Crescono la raccolta e gli impieghi, mentre i mutui concessi raggiungono livelli storici. La banca continua a investire nel territorio, offrendo servizi e sostegno alle imprese locali. Questi dati confermano la buona salute della banca e la sua capacità di affrontare le sfide del mercato. La strategia si dimostra efficace nel mantenere stabilità e crescita.

Raccolta e impieghi in crescita, quasi 62 milioni di utile, mutui a livello record; il tutto senza dimenticare l’impegno a sostegno del territorio. Il consiglio di amministrazione della Bcc Ravennate, forlivese e imolese – 647 dipendenti – ha approvato nei giorni scorsi il bilancio di esercizio 2025 che sfodera ottimi numeri bancari ma anche una costante attenzione al territorio. "La Bcc – spiega il presidente Giuseppe Gambi – è sempre stata a fianco del suo territorio, i contributi di solidarietà e beneficenza e i riconoscimenti in termini di benefit, dividendi e rivalutazione a favore dei Soci hanno infatti sfiorato complessivamente la cifra di 12 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

