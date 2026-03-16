Battiti Live Spring | conduttori cast quando inizia

Il prossimo weekend a Ferrara sarà registrata una nuova edizione di Battiti Live Spring, uno degli eventi musicali più seguiti della stagione. La trasmissione sarà condotta da Michelle Hunziker e Alvin. L’evento prevede la partecipazione di vari artisti e performer, ma non sono ancora stati comunicati i nomi delle esibizioni. La registrazione si svolgerà durante il fine settimana.

Il prossimo weekend verrà registrato Battiti Live Spring da Ferrara, a condurre Michelle Hunziker e Alvin. La conduttrice svizzera sostituirà Ilary Blasi Questo weekend parte ilBattiti Live Spring, una versione primaverile del grande concerto che in genere Mediaset fa in collaborazione conRadio Norba.Qualche giorno fa era stato annunciato da Mediaset e adesso sono stati confermati i conduttori e rivelato l’intero cast. La location non sarà però la Puglia, come consuetudine, bensìFerrara, quindi l’Emilia – Romagna. A condurre lo show ci sarà come sempreAlvine a lui si aggiungeràMichelle Hunziker. Dato che Ilary Blasi è occupata con il Gf Vip,al suo posto subentrerà la collega svizzerache al momento non ha alcun impegno, se non un programma già registrato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temi più discussi: Non solo Radio 105: a Ferrara, anche Battiti Live Spring e Karaoke con Michelle Hunziker; Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke; Michelle Hunziker resuscita il mitico Karaoke di Fiorello e noi siamo già con il microfono in mano; Battiti Live Spring sarà registrato a Ferrara il 20, 21 e 22 marzo: in conduzione, Michelle Hunziker e Alvin.

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