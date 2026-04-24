A partire dal 2027, gli utenti potranno sostituire autonomamente la batteria del proprio smartphone grazie a nuove normative europee che richiedono dispositivi più facilmente riparabili. Questa decisione nasce da un regolamento approvato dall'Unione Europea, che mira a ridurre i rifiuti elettronici e migliorare la durata dei dispositivi. Con questa novità, i telefoni non saranno più sigillati come in passato, consentendo agli utenti di effettuare interventi di manutenzione senza rivolgersi ai centri assistenza.

L’epoca degli smartphone sigillati come scrigni inaccessibili sta per tramontare, e non per una scelta spontanea dei produttori, ma per un preciso imperativo normativo che arriva da Bruxelles. Il Consiglio dell’Unione Europea ha definitivamente adottato il Regolamento (UE) 20231542 che stabilisce un punto di non ritorno: dal 18 febbraio 2027 le batterie di smartphone e tablet dovranno essere facilmente rimovibili e sostituibili. Non si tratta di una raccomandazione, ma di un obbligo strutturale che impone una riprogettazione totale dell’hardware e promette di stravolgere il ciclo di vita dei dispositivi elettronici. La prima domanda che sorge spontanea è: torneremo ai tempi dei vecchi Nokia con lo sportellino posteriore e la batteria da sfilare in pochi secondi? La risposta breve è no.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Batteria dello smartphone da sostituire? Dal 2027 la cambierai da solo: ecco come funzionerà davvero

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