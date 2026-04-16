Come risparmiare la batteria dello smartphone | tutti i trucchi

Per mantenere la batteria del telefono efficiente più a lungo, ci sono alcune strategie semplici da adottare. Ridurre la luminosità dello schermo, chiudere le applicazioni in background e utilizzare le funzioni di ricarica intelligente sono alcune delle tecniche più comuni. Questi metodi aiutano a ottimizzare il consumo energetico e a prolungare l’autonomia del dispositivo durante tutto il giorno.

Scopri come prolungare la batteria del tuo smartphone: schermo, app in background, ricarica intelligente e i trucchi nascosti che fanno davvero la differenza. La batteria che dura poco è il problema più comune degli utenti smartphone, eppure nella stragrande maggioranza dei casi non dipende dall'età del telefono o dalla capacità della batteria, ma da come il dispositivo viene usato e configurato. Con le impostazioni giuste puoi facilmente guadagnare 2-4 ore di autonomia in più al giorno, senza toccare nulla che peggiori l'esperienza d'uso. Questa guida vale per qualsiasi smartphone Android o iPhone dai modelli under 300 euro che abbiamo analizzato nella nostra guida ai migliori smartphone sotto i 300 euro ai flagship top di gamma.🔗 Leggi su Defanet.it © Defanet.it - Come risparmiare la batteria dello smartphone: tutti i trucchi COME AUMENTARE LA BATTERIA DELL'IPHONE! Notizie correlate Bolletta del gas: i trucchi per risparmiareIn una stagione invernale che si avvia al suo picco, è bene adottare alcune strategie per risparmiare (e non poco) sulle bollette del gas: ecco quali... Hotel: i trucchi segreti per sbloccare TV e risparmiare sul viaggioUn gruppo di viaggiatori esperti ha rivelato una serie di strategie pratiche per ottimizzare l’esperienza di soggiorno negli hotel, spaziando da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Camion diesel: ecco come risparmiare migliaia di litri di carburante ogni singolo anno; NIO chiede la standardizzazione di batterie e chip nelle auto elettriche: risparmi possibili per 12 miliardi di euro; Come disattivare i video da Spotify per un ascolto senza distrazioni; Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive. Se la batteria di iPhone si scarica in fretta provate queste tre modificheIl vostro iPhone si scarica in fretta? I motivi possono essere a decine, letteralmente. Tanto che nel corso degli anni abbiamo affrontato l’argomento svariate volte per dirvi cosa fare per migliorare ... macitynet.it Auto ibride full e plug-in: come consumare menoLa doppia propulsione, termica ed elettrica, porta sicuri benefici in termini energetici, ma a certe condizioni: servono costanza nelle ricariche e attenzione nello sfruttamento della batteria ... gazzetta.it CARO CARBURANTE, CINQUE MOSSE PER RISPARMIARE DAVVERO - Fare rifornimento oggi pesa sempre di più sul bilancio familiare. Per chi usa l’auto ogni giorno, il pieno è diventato una spesa fissa che incide eccome a fine mese. Ma non conta solo facebook “Ho cercato una chiave di linguaggio, senza risparmiare nulla, che tenesse dentro anche la tenerezza e l’amore che ha il protagonista per questo corpo in trasformazione della madre”: @ivancotroneo1 racconta la malattia, il sesso e la morte senza filtri nel suo x.com