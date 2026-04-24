Bat sequestrato laboratorio tessile | accusa abusivo e sconosciuto al fisco Guardia di finanza

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un laboratorio tessile senza autorizzazioni e sconosciuto al fisco. La Guardia di finanza, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che il sequestro è stato effettuato nel quadro di controlli sul rispetto delle normative fiscali e sulla regolarità delle attività produttive. Le ispezioni sono state condotte dal personale del comando provinciale, che ha accertato l'assenza di documentazione e di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Barletta Andria Trani, al termine di una mirata attività infoinvestigativa di natura economico-finanziaria, hanno individuato un laboratorio tessile completamente abusivo e sconosciuto al Fisco che operava nel Comune di San Ferdinando di Puglia (BT). L’attività di controllo economico del territorio, svolta senza soluzione di continuità dai militari della Tenenza di Margherita di Savoia, nel Comune ofantino, ha permesso di osservare, nel tempo, un anomalo e significativo flusso di persone nei pressi di un locale, al piano strada, privo di qualsiasi insegna o segno identificativo.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bat, sequestrato laboratorio tessile: accusa, abusivo e sconosciuto al fisco Guardia di finanza Notizie correlate Leggi anche: Guardia di Finanza: controlli sui prezzi dei carburanti. Sequestrato un distributore abusivo Bat, accusa: fatture per operazioni inesistenti, coinvolte 36 imprese. Sequestrati immobili e 11 milioni di euro Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Laboratorio tessile abusivo scoperto, maxi sequestro; GDF - GUARDIA DI FINANZA * BAT: SEQUESTRATO LABORATORIO TESSILE ABUSIVO E SCONOSCIUTO AL FISCO; RAINEWS * CRONACA: TUTE BIANCHE, TESTE RASATE E MANETTE A POLSI E CAVIGLIE: IL MAXI PROCESSO ALLA GANG CRIMINALE MS-13. LABORATORIO SAN FERDINANDO Scoperto laboratorio tessile abusivo: sequestri e sanzioni a San Ferdinando di PugliaBARLETTA ANDRIA TRANI – Un laboratorio tessile completamente abusivo, privo di autorizzazioni e sconosciuto al Fisco, è stato individuato e sequestrato dalla Guardia di Finanza nel comune di San Ferdi ... statoquotidiano.it Laboratorio tessile abusivo sequestrato a San Ferdinando di Puglia: la titolare sanzionata per 5mila euroNel locale venivano confezionati capi di abbigliamento senza autorizzazioni e l’attività economica era completamente sconosciuta al fisco ... lagazzettadelmezzogiorno.it I 17 reperti fossili recuperati dalla Guardia di Finanza di Palermo x.com PALERMO, SEQUESTRATI FOSSILI RARI: TRA I REPERTI ANCHE RESTI DI DINOSAURI E UNA TRILOBITE PREISTORICA Maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo contro il commercio illegale di beni culturali. I militari del Comando Provinciale - facebook.com facebook