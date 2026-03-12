Bastoni Barcellona l’allarme dalla Spagna per l’Inter | Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario

In Spagna si diffonde la notizia che Deco, ex calciatore e attuale dirigente, ha incontrato l’agente di Bastoni, difensore dell’Inter. L’incontro ha sollevato l’interesse del Barcellona nei confronti del giocatore. Al momento non sono state ufficializzate comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione nel mercato dei trasferimenti.

