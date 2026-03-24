Scenari e proposte per il paesaggio culturale del Casentino una giornata di studio

Si terrà sabato 28 marzo dalle ore 9 alle 13.15, a Poppi (castello dei conti Guidi), la terza giornata di studio dedicata alla presentazione del volume “Scenari e proposte per il recupero e la valorizzazione del paesaggio culturale del Casentino. Le linee guida React”. L’evento conclude la ricerca collaborativa ReactTCasentino, promossa dall’Università degli Studi di Firenze, che negli ultimi tre anni ha assunto il Casentino come caso pilota. Durante la giornata saranno presentate le linee guida per la rigenerazione del paesaggio culturale, illustrate direttamente dalla comunità locale, in coerenza con l’approccio partecipativo del progetto. Sono previste tavole tematiche con esperti, istituzioni, imprese e associazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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