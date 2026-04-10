La ventiseiesima giornata della Serie A di basket si avvicina, portando con sé diverse partite da seguire. Tra queste, il match tra Venezia e Brescia si distingue come uno dei più attesi, mentre la Virtus Bologna affronterà Cantù con l’obiettivo di reagire alle recenti difficoltà. Le gare si svolgeranno nel fine settimana, offrendo agli appassionati un altro fine settimana di incontri tra squadre di alto livello.

Un altro weekend alle porte che ci attende per la Serie A di basket, con la ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026 in programma che prevede delle sfide anche molto interessanti: andiamo a fare quindi una breve presentazione di cosa ci attende. Il primo anticipo di domani sera alle ore 20:00 vede l’Unahotels Reggio Emilia affrontare la Vanoli Cremona per rimanere nella parte alta della classifica in lotta per i playoff. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:30, va in scena il match di cartello tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia: la Leonessa è appaiata a 36 punti con la Virtus Bologna, mentre gli oro-granata tallonano la coppia in vetta con 34 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Venezia-Brescia il ‘big match’ della 26a giornata di Serie A. La Virtus Bologna ospita Cantù per reagire

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Gli interventi sono stati effettuati in via sant’Eufemia e in viale Venezia a Brescia dai carabinieri insieme al Gruppo Forestale e al Nil - facebook.com facebook

26° giornata di campionato LBA: Umana Reyer Venezia vs Germani Brescia Sabato 11 aprile ore 20:30 presso il palasport Taliercio. Info e biglietti: shorturl.at/JsMVm x.com