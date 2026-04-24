Domani sera alle 21 si sfidano Robbiano e Pontevico nella partita decisiva di Basket Serie B femminile. Le padrone di casa devono vincere per evitare la retrocessione in Serie C, mentre una sconfitta le eliminerebbe dalla competizione. Se vincono, invece, la sfida si deciderà in un’ultima partita. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, in bilico tra salvezza e eliminazione.

Robbiano-Pontevico, in scena domani sera alle 21, è una partita da dentro o fuori. In caso di sconfitta le padrone di casa retrocedono in Serie C, mentre vincendo mandarebbero il confronto alla bella. "Ho detto alle mie ragazze che questa gara è da considerare una finale e va giocata con grande intensità – spiega coach Stefano Canosa – L’obiettivo della nostra difesa sarà limitare De Cristofaro sul perimetro, perché lei è brava ad accendersi da tre punti, e Scarsi che è pericolosa dentro l’area dei tre secondi. Dal punto di vista tecnico abbiamo lavorato sulle cose che hanno funzionato all’andata e sui concetti difensivi. Ho chiesto di attaccare con grande intensità in tutti i dettagli, per far funzionare i nostri giochi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie B femminle. Sogno salvezza. Robbiano sfida il Pontevico

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