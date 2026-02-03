Ieri sera, Robbiano ha fatto un vero e proprio colpo a Milano. La squadra ha battuto il Basket Femminile Milano 63-62 in trasferta, dimostrando di aver cambiato marcia. Dopo settimane di difficoltà, ora si presenta come una formazione da rispettare.

Robbiano non è più il fanalino di coda della Serie B. Ora vince e convince. Si è permessa il lusso di andare a vincere in trasferta contro il Basket Femminile Milano con il risultato di 63-62. Volata a +15, la formazione bianconera nella ripresa è finita a -5, ma ha prontamente reagito e mandato la gara all’overtime. Negli ultimi cinque minuti per aggiudicarsi la posta in palio è stata necessaria tanta freddezza nei tiri liberi. Un’altra super prestazione della rinata Maddalena Foschini che, oltre a realizzare 12 punti, ha annullato Zumaglini, pericolo pubblico numero uno della squadra metropolitana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket donne Serie B. Blitz a Milano. Robbiano vince e straconvince

