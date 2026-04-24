basket playoff al via in via austria gea advinser

Stasera alle 21, al Palasport di via Austria, prenderanno il via i playoff del campionato di Divisione regionale 1 di basket. La prima partita sarà tra le squadre Gea Grosseto e Advinser Asciano, che si sfideranno in una gara che apre la fase eliminatoria della competizione. La partita rappresenta l’inizio delle sfide che decideranno le squadre ammesse alle fasi successive del torneo.

La sfida Gea Grosseto-Advinser Asciano aprirà ufficialmente stasera alle 21, al Palasport di via Austria, i playoff del campionato di Divisione regionale 1. Il comitato regionale Fip ha ufficializzato le date della fase finale del torneo, che metterà di fronte le prime otto del girone A e le prime otto del girone B. I ragazzi di Silvio Andreozzi, che hanno chiuso con un record di 24 vittorie e sei sconfitte, si confronteranno con il quintetto senese, allenato da Filippo Papi, che ha centrato nelle ultime settimane l’ottavo posto, con 17 vittorie. La serie degli Ottavi di finale proseguirà al Pala Asciano mercoledì 29 alle 21 per tornare eventualmente a Grosseto domenica 3 maggio alle 18.🔗 Leggi su Lanazione.it

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