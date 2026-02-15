Basket La Gea vola a Lucca Primato da rafforzare
La squadra di basket Gea Grosseto si prepara a sfidare gli Sky Walkers Lucca, una partita che può rafforzare la posizione in classifica. La gara si gioca domenica pomeriggio al palazzetto di Lucca, dove i giocatori di Grosseto vogliono mantenere il primo posto.
La Gea Grosseto di scena sul campo degli Sky Walkers Lucca in una gara importante per consolidare il primato. E’ una delle gare che possono valere una stagione quella che attende oggi alle 18 la formazione grossetana al Pala Tagliate contro gli Sky Walkers Lucca, quintetto che occupa la quinta posizione, a soli quattro punti dai cugini della Libertas Lucca, secondi solitari dietro ai ragazzi di Silvio Andreozzi. Una gara da prendere con le dovute cautele, anche se i biancorossi, nella gara d’andata al Pala Austria si sono imposti con un vantaggio di 19 punti. I lucchesi sono reduci da un netto successo ottenuto sul parquet del Carrara Legends. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Gea difende il primato in casa del Cus Pisa
Divisione 1 maschile. Gea bloccata dalla Libertas Lucca. Ottima difesa, ma attacco spento
La Libertas Lucca mette fine alla serie di vittorie della Gea nella Divisione 1 maschile, imponendosi alLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Divisione 1 maschile. La Gea ospita Monsummano. Non sarà una gara sempliceTre gare per capire le reali ambizioni. Oggi per la Gea inizia un trittico in 10 giorni ... msn.com
PRONTI A VOLARE Febbraio è servito. Quattro partite, quattro occasioni per farci sentire. Il campionato DR2 entra nel vivo e Heron Basket è pronta a scendere in campo, tra casa e trasferta, con la stessa fame di sempre! Calendario DR2 – Febbrai facebook
Basket femminile, Schio vince lo spareggio con il Bourges e vola ai play-in di Eurolega! - x.com