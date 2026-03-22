Basket - Serie DR1 maschile Libertas scontro al vertice Oggi sfida la capolista Gea
Oggi alle 18, la Libertas affronta in trasferta la capolista Gea Grosseto nella partita di Serie
Trasferta sul parquet della capolista Gea Grosseto, oggi, alle 18, per la Libertas. I biancorossi vi arrivano forti del successo nel turno infrasettimanale contro Carrara Legends, al "Palatagliate", che ha consentito di rimanere al secondo posto, con 36 punti, appaiata a Cestistica Audace Pescia e Studio Arcadia Valdicornia, mentre i maremmani si trovano al primo posto, con ben 46 punti, dieci di vantaggio sulle inseguitrici. Sulla carta una gara proibitiva per i biancorossi che si troveranno di fronte la corazzata del campionato che sin dalle prime gare si è imposta con 23 vittorie e sole 3 sconfitte, una delle quali proprio contro la Libertas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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