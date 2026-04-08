Fasano riaccende i riflettori | al via il bando per la 17esima edizione del festival Di scena

A Fasano si apre il bando per la 17esima edizione del festival teatrale “Di scena”, un evento che si svolge ogni anno nella città e che richiama compagnie di teatro amatoriale da diverse regioni. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio delle procedure per selezionare gli spettacoli che prenderanno parte alla manifestazione, prevista per la prossima stagione. La partecipazione è rivolta a gruppi teatrali che intendono presentare le proprie rappresentazioni.