Basket femminile la Nuova Virtus Cesena batte la Vis Rosa Ferrara senza mai rischiare nulla

Nel match di basket femminile, la Nuova Virtus Cesena ha ottenuto una vittoria senza grandi difficoltà contro la Vis Rosa Ferrara. La squadra ha preso un vantaggio iniziale di dieci punti nel primo quarto, chiuso sul 25-17, e ha mantenuto un vantaggio doppio cifra fino all'intervallo, concluso sul 42-32. Nel corso dell'incontro, i punti di vantaggio sono aumentati fino a raggiungere il massimo di +15 nel finale.

Vince la Nuova Virtus Cesena, senza mai rischiare nulla contro la Vis Rosa Ferrara, andando a +10 già nel finale del primo quarto, chiuso poi sul 25-17, per poi arrivare all'intervallo in doppia cifra di vantaggio sul 42-32, alla terza sirena sul +11 del 55-44 e infine, dopo aver toccato il +15.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Basket femminile, per la Nuova Virtus Cesena non c'è partita: sconfitta in casa del PeperoncinoNon c'è stata partita a Mascarino, con il Peperoncino che ha trovato fiducia giocando una partita quadrata, vinta per 58-39, portandosi così a +4 in... Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena sconfitta da San Lazzaro al PalaBubani di FaenzaRestano i limiti oggettivi che impediscono alle ragazze di Luca Chiadini portare fino in fondo quei momenti positivi che comunque ci sono e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Basket femminile, per la Nuova Virtus Cesena non c'è partita: sconfitta in casa del Peperoncino; Caterina Ciuffoli e Marianna Zanetti tesserate per la Nuova Virtus Cesena; La stagione in una partita. Nuova Virtus, niente errori; Peperoncino Bk vs Nuova Virtus Cesena 58 - 39. Basket femminile, per la Nuova Virtus Cesena non c'è partita: sconfitta in casa del PeperoncinoNon c'è stata proprio, la Virtus nei 40' disputati a Mascarino, reggendo a fatica soltanto nel primo quarto, pur contraddistinto da troppi errori, finito sul 14-10 ... cesenatoday.it La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire: Tanti infortuni, subito un avvio in salitaSi inizierà a fare sul serio domenica pomeriggio a San Lazzaro, quando gli arbitri alzeranno la prima palla a due della stagione del campionato di basket femminile di serie B al quale la Nuova Virtus ... ilrestodelcarlino.it https://www.romagnasport.com/news/peperoncino-bk-vs-nuova-virtus-cesena-58-39 - facebook.com facebook