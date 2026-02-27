Basket femminile Vis Rosa ko in serie B si riscatta con l’under 13

Nel campionato di basket femminile, la squadra della Vis Rosa subisce una sconfitta in trasferta contro la Walnut Noceto a Parma, con un primo tempo difficile che pesa sull'esito finale. Dopo la battuta d’arresto, le biancazzurre trovano comunque la forza di reagire con l’under 13, dimostrando determinazione e voglia di riscatto. La partita si conclude con un risultato che rispecchia le difficoltà iniziali.

Si arrendono a Parma, ospiti della Walnut Noceto, le biancazzurre della Vis Rosa in serie B, che pagano un primo tempo molto complicato. Sono infatti le padrone di casa a imporre immediatamente il proprio ritmo e a indirizzare la gara con il 32-16 del decimo minuto di gioco. Il parziale prosegue nel periodo successivo: la Walnut resta in controllo sul 57-28. Si esprime meglio nella seconda frazione di gara la Vis Rosa, che se la gioca alla pari, quando però ormai la gara è già andata. Alla Istituti Polesani non bastano i 21 punti di Dovesi e i 18 di Perfetto: vince Noceto 88-59, ma continua il percorso di crescita delle giovanissime di coach Macario Ban. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

