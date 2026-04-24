Basket Eurolega | il Monaco elimina il Barcellona e vola ai playoff

Il Monaco di basket ha battuto il Barcellona e si è qualificato per i playoff di Eurolega. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Montecarlo, che ha eliminato gli avversari nel corso della gara. La sfida si è svolta oggi nel Principato di Monaco, con i giocatori che hanno dato il massimo per ottenere il risultato desiderato. La vittoria permette al Monaco di proseguire nella competizione europea.

Montecarlo (Principato di Monaco), 24 aprile 2026 - Il Monaco riscatta il passo falso di pochi giorni fa contro il Panathinaikos e nel secondo turno dei play in di Eurolega batte 79-70 il Barcellona eliminando i catalani e completando il quadro delle partecipanti ai playoff, dove affronterà ancora una volta l’Olympiacos Pireo. Un successo più che meritato per la formazione monegasca, che ha giocato una gara di grande qualità e personalità, costruendo le fondamenta di questa vittoria in un primo tempo in cui ha toccato anche le diciassette lunghezze di vantaggio e resistendo nella ripresa ai tentativi di rimonta di un Barcellona che non è mai riuscito a piazzare il colpo di reni dell’aggancio pur riavvicinandosi pericolosamente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: il Monaco elimina il Barcellona e vola ai playoff Notizie correlate Basket, Eurolega: il Panathinaikos batte il Monaco e conquista i playoffAtene (Grecia), 21 aprile 2026 – Si stringe in maniera decisiva il cerchio attorno alle pretendenti agli ultimi posti ai playoff di Eurolega. Basket femminile, Schio vince lo spareggio con il Bourges e vola ai play-in di Eurolega!Il Beretta Famila Schio esce in trionfo dallo scontro diretto del Palaromare con le francesi del Tango Bourges ed evita lo spauracchio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: EuroLega, Play-In: Il Barça supera l'ostacolo Stella Rossa. Ora c'è il Monaco; Live Panathinaikos Aktor - Monaco - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 21/04/2026; La classifica finale dell'Eurolega 2025-26; Monaco Basket vs ASVEL risultato e pronostici. Euroleague Basketball: Monaco eliminates Barcelona and heads to the playoffsMonaco beat the Catalans in the second round of play-offs and take eighth place, which means a pairing with Olympiacos ... sport.quotidiano.net Basket, Eurolega: il Panathinaikos batte il Monaco e conquista i playoffI monegaschi avranno una seconda opportunità venerdì contro il Barcellona, che nel segno di Punter e Clyburn ha sconfitto ed eliminato la Stella Rossa ... sport.quotidiano.net MONACO AI PLAYOFF! È festa nel Principato: il Monaco di Manuchar Markoishvili batte il Barcelona al Play-in ed è l'ultima ad andare ai playoff di EuroLeague! Si chiude la stagione europea dei Blaugrana. FINALE: https://www.pianetabasket.com/eurolea - facebook.com facebook