Basket Eurolega | il Panathinaikos batte il Monaco e conquista i playoff

Il Panathinaikos ha superato il Monaco nella partita di Eurolega giocata ad Atene, assicurandosi un posto tra le squadre che accederanno ai playoff. La sfida si è conclusa con la vittoria della formazione greca, avvicinando le altre contendenti alla conquista degli ultimi posti disponibili nel tabellone finale della competizione. La corsa ai playoff si fa più serrata con l’avvicinarsi della fine della regular season.

Atene (Grecia), 21 aprile 2026 – Si stringe in maniera decisiva il cerchio attorno alle pretendenti agli ultimi posti ai playoff di Eurolega. A prendersi la settima piazza finale in griglia - che vale la sfida con il Valencia (il quale avrà, da secondo, il vantaggio del fattore campo) - è stato il Panathinaikos, che non ha lasciato scampo al Monaco e lo ha sconfitto 87-79 al termine di un match sempre comandato con autorità. A trascinare la formazione greca al successo ci ha pensato l’asse formato dal miglior TJ Shorts da quando veste biancoverde (21 punti con 811 da due, 12 da tre e 3 rimbalzi) e da uno straripante Kenneth Faried (l’ex Reggio Emilia ha dominato sotto i tabelloni chiudendo con 13 punti e 8 rimbalzi).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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