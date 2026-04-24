Basket DR2 Luzzara piega Castellarano Stasera derby

Nell’ultima giornata del campionato di basket, si sono disputate diverse partite, tra cui quella tra Luzzara e Castellarano, con la squadra di casa che si è imposta. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Luzzara. Questa sera sono in programma altri incontri, tra cui il derby nel girone A, che attirerà l’attenzione degli appassionati. La stagione si avvia alla conclusione con molte sfide ancora da giocare.

Sono parecchi i match interessanti nell’ultima giornata, in programma questa sera. Nel girone A balza all’occhio il derby tra Sant’Ilario (14) e Saturno Guastalla (38), in campo alle 21,30: i padroni di casa, rinvigoriti dalla cura Violi, vogliono avere la meglio nel testa a testa col Planet Parma e conquistare l’11° posto per avere il miglior accoppiamento possibile in chiave playoff, mentre gli ospiti si giocano il primato con la Valtarese, con cui dividono la vetta, ma il quoziente canestri è a favore dei ducali. L’ Icare Cavriago (34) si prepara ai playoff facendo visita alla stessa ora al Magik Parma (10), già retrocesso, mentre un’altra squadra già certa di scendere in DR3 come il fanalino Aquile Gualtieri (8) chiude la propria stagione alle 21,15 ricevendo La 3B Sorbolo (18).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket DR2. Luzzara piega Castellarano. Stasera derby Notizie correlate Basket, in DR2, derby di alta classifica a Pisa, tra DREAM e GMVPisa, 5 marzo 2026 – Aria di derby a Pisa, per DREAM-GMV, in programma sabato alle 18,30 al PalaDream di Via Belli: di fronte due squadre appaiate... Basket, netto successo del GMV, nel derby pisano in casa della Devitalia IES, in DR2Pisa, 7 febbraio 2026 – Va al GMV, il primo derby pisano del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 2. Approfondimenti e contenuti Basket Dr2: retrocessione diretta per Gualtieri, Magic e ScandianoREGGIO EMILIA – Tempo di verdetti nel campionato di Dr2 di basket, a una sola giornata dal termine della stagione regolare. Nel Girone A la capolista Borgotaro cede il passo in casa di Cavriago per 89 ... reggionline.com Basket dr2. Inciampa la Sampolese. Tonfo per GuastallaRisultato a sorpresa a Scandiano (10), dove nel testa-coda di DR2 inciampa la capolista Sampolese (36) per 72-70, trafitta dai 23 punti di Ferretti. Il team di Casoli è al secondo stop stagionale, che ... ilrestodelcarlino.it