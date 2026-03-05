Basket in DR2 derby di alta classifica a Pisa tra DREAM e GMV

Sabato alle 18,30 a Pisa si affrontano DREAM e GMV in un derby di alta classifica di basket. La partita si tiene al palazzetto cittadino e rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione. Entrambe le squadre arrivano da risultati positivi e puntano a consolidare la propria posizione in classifica. Gli appassionati sono pronti a seguire un match che promette intensità e spettacolo.

Pisa, 5 marzo 2026 – Aria di derby a Pisa, per DREAM-GMV, in programma sabato alle 18,30 al PalaDream di Via Belli: di fronte due squadre appaiate con altre tre compagini a quota 26, a 8 punti dalla capolista del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, Fortezza Livorno, e a 2 dalla seconda, Ponsacco. Dopo sei giornate di ritorno, con sette gare della regular season da disputare, le due formazioni pisane si contendono la miglior posizione di accesso agli spareggi finali, che vedono strafavorita Fortezza Livorno. A Grosseto, la IES Devitalia gioca invece un'autentica gara on-off per l'ottava posizione, ultima utile per l'accesso ai play-off, attualmente occupata dal locale Team 90.