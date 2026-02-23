Basket - Serie DR1 maschile La Libertas battuta in casa Il team di Piochi resta a 32

La Libertas Lucca ha perso in casa contro Calcinaia, che ha dominato il secondo tempo e ha chiuso con un vantaggio di 17 punti. La causa della sconfitta risiede nelle troppe imprecisioni offensive e nelle difficoltà difensive dei padroni di casa. Nonostante gli sforzi di Russo e Fracassini, la squadra di Piochi ha mantenuto il punteggio invariato a 32 punti, restando ferma in classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 53-70.