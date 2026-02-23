Basket - Serie DR1 maschile La Libertas battuta in casa Il team di Piochi resta a 32
La Libertas Lucca ha perso in casa contro Calcinaia, che ha dominato il secondo tempo e ha chiuso con un vantaggio di 17 punti. La causa della sconfitta risiede nelle troppe imprecisioni offensive e nelle difficoltà difensive dei padroni di casa. Nonostante gli sforzi di Russo e Fracassini, la squadra di Piochi ha mantenuto il punteggio invariato a 32 punti, restando ferma in classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 53-70.
Libertas 53 Calcinaia 70 LIBERTAS LUCCA: L. Simonelli 2, Rattazzi 2, Morello 3, Giusti 2, Donati 2, Russo 9, Fracassini 5, F. Simonelli 1, Morello 6, Guidi 13, Del Chiaro 6, Rivi 2. All.: Piochi. CALCINAIA: F. Dal Canto, A. Dal Canto 23, Nufrio 5, Berti 2, Toni 4, Pasquinelli 13, Bartalucci 12, Berti 3, Gambini 7, Landi 1, Pasqualetti. All.: Scocchera. Arbitri: Gabriele Nucci di Pistoia e De Lillo di Monsummano Terme. Note: parziali 10-20, 29-36, 39-59. LUCCA - La Libertas esce sconfitta dal match casalingo contro il Calcinaia. Il roster di Piochi entra sul parquet molto contratto e gli ospiti ne approfittano subito, chiudendo il primo quarto sul 10-20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket - Serie "Dr1» maschile. Libertas vuole avere più Energia di Livorno. Piochi: "Mi aspetto un passo avanti dal roster»La Libertas apre il 2026 con la prima partita della serie
Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas sconfitta a CampigliaNel match della Serie DR1 maschile, Libertas è stata sconfitta a Campiglia con il punteggio di 81-77.
